Bechtle hebt Gewinnprognose an

Bechtle hebt die Prognose für das laufende Jahr. „Das Vorsteuerergebnis soll nunmehr sehr deutlich wachsen (bislang deutlich), die Marge wird über (bislang auf) Vorjahresniveau erwartet”, kündigt der IT-Konzern aus Neckarsulm am Montag an. Der Umsatz solle unverändert deutlich wachsen, so Bechtle.Für das zweite Quartal meldet die Gesellschaft vorläufigen Zahlen zufolge einen Gewinnanstieg vor Steuern von 58 Millionen Euro ...