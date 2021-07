Russische Notenbank erhöht erneut die Zinsen

Die russische Zentralbank hat in der vergangenen Woche zum vierten Mal in diesem Jahr die Leitzinsen erhöht. Diese liegen nun bei 6,5 % und damit dort, wohin im Juni 2021 auch die annualisierte Inflationsrate gestiegen ist. Der russische Rubel …

Die russische Zentralbank hat in der vergangenen Woche zum vierten Mal in diesem Jahr die Leitzinsen erhöht. Diese liegen nun bei 6,5 % und damit dort, wohin im Juni 2021 auch die annualisierte Inflationsrate gestiegen ist. Der russische Rubel konnte davon allerdings bislang kaum profitieren.Zum vierten Mal in diesem Jahr hat die russische Zentralbank die Leitzinsen erhöht. Am 23.07.2021 wurde der Leitzins um 100 Basispunkte auf 6,5 % erhöht, nachdem dieser Ende Dezember 2020 noch bei 4,25 % gelegen hatte.Notenbank-Chefin Elvira Nabiullina verwies als ...