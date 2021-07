CGTN Think Tank veröffentlicht eine Analyse zur globalen Situation der COVID-19-Pandemie

Beijing (ots/PRNewswire) - Da die globale Ausbreitung der COVID-19-Pandemie noch

nicht abgeklungen ist, hat der CGTN Think Tank eine Analyse der globalen

Situation der COVID-19-Pandemie (die "Analyse") veröffentlicht. Er bezog Daten

von der Website der Johns Hopkins University, Our World in Data and

Pharmaceutical Technology, die bislang nicht umfassend aufbereitet wurden,

analysierte Forschungsliteratur aus der akademischen Gemeinschaft und bezog sich

auf die bekannten Auswirkungen der Pandemie auf die globale wirtschaftliche und

soziale Entwicklung sowie auf die Empfehlungen renommierter Experten des

öffentlichen Gesundheitswesens zu ihrer Prävention und Kontrolle. Die Analyse

fasst die Daten zur Pandemieprävention und -bekämpfung in 51 Beispielländern

zusammen und erstellt eine Rangliste, die den aktuellen Stand der

Pandemiebekämpfung in diesen Ländern widerspiegelt. Sie konzentriert sich auf

die Bedeutung, die die Länder der persönlichen Sicherheit, der sozialen und

ökologischen Stabilität beimessen, und liefert damit Ideen und Hinweise für

Länder auf der ganzen Welt, wie die Pandemie bekämpft werden kann.



Die Analyse untersucht und bewertet den aktuellen Stand der Pandemieprävention

und -kontrolle in den 51 Ländern anhand von fünf Indikatoren, darunter die

Gesamtzahl der bestätigten Fälle, die Zahl der neu bestätigten Fälle, die

Gesamtzahl der Todesfälle, die Zahl der Impfungen und der gesamte Zyklus vom

Ausbruch der Pandemie bis zum Stichtag 14. Juli.







Indikatoren am schlechtesten abschneiden. Die USA haben insgesamt über 34

Millionen bestätigte Fälle, die meisten weltweit, und über 600.000 Todesfälle,

ebenfalls die meisten weltweit; und die Anzahl der Tage mit weniger als 5.000

neuen Fällen pro Tag im gesamten Zyklus vom Ausbruch der Pandemie bis zum

Stichtag beträgt nur 62, immer noch die schlechteste unter den Beispielländern.



Den Daten zufolge ist die Situation in den wichtigsten europäischen Ländern

nicht ermutigend. Hinsichtlich der Gesamtzahl der bestätigten Fälle und

Todesfälle rangieren Frankreich, Großbritannien und Italien ganz oben.



Die Daten zeigen, dass einige asiatische Länder bei der Pandemieprävention und

-bekämpfung gut abgeschnitten haben, dank effektiver Maßnahmen wie

Einreiseverbote, Quarantäne und strenge Tests an der Grenze. China hat die

niedrigste Anzahl an bestätigten Neuerkrankungen unter den Beispielländern und

die höchste Anzahl an Impfungen weltweit; Singapur und Vietnam rangieren unter

allen Beispielländern bei der Gesamtzahl der COVID-19-Todesfälle auf den

hinteren Plätzen; und Südkorea hat das Niveau der Pandemiebekämpfung rechtzeitig

angepasst, was zu 537 Tagen mit weniger als 5.000 täglichen Neuerkrankungen

führte.



In Bezug auf die Anzahl der Impfungen ist China eines der wenigen

Entwicklungsländer mit der höchsten Anzahl an COVID-19-Impfungen, da das Land in

der Lage ist, eigene Impfstoffe zu entwickeln und herzustellen. Bis heute wurden

in China über 1,4 Milliarden Dosen der COVID-19 Impfstoffe verabreicht. China

hat außerdem mehr als 500 Millionen Dosen COVID-19-Impfstoffe und Stammlösungen

an mehr als 100 Länder und internationale Organisationen weltweit geliefert, was

einem Sechstel der gesamten globalen Impfstoffproduktion entspricht Die

Statistik offenbart aber auch, dass der Impffortschritt in den

Entwicklungsländern deutlich schlechter ist als in den Industrieländern, was auf

die starke Ungleichheit bei der weltweiten Verteilung von Impfstoffen

zurückzuführen ist. Länder mit einer schlechten Impfbilanz, wie Vietnam und

Irak, sind aufgrund verschiedener Einschränkungen, wie schlechter

Gesundheitsversorgung und der Hortung von Impfstoffen durch bestimmte

entwickelte Länder, immer noch weit von einer Herdeninimmunität entfernt.



Die aus den objektiven Statistiken ersichtliche unterschiedliche Anzahl der

bestätigten Fälle, der Todesfälle und der geimpften Personen in den

verschiedenen Ländern und Regionen der Welt hängt sehr stark mit den nationalen

Strategien und Maßnahmen zur Pandemieprävention und -bekämpfung zusammen und

verdeutlicht die entscheidende Rolle, die die Regierung eines Landes bei der

Pandemieprävention und -bekämpfung spielt.



