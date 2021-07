RBC stuft Vonovia auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Vonovia nach dem Scheitern der Deutsche-Wohnen-Übernahme auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Analyst Julian Livingston-Booth geht in einer ersten Reaktion am Montag davon aus, dass der Wohnimmobilienkonzern weiter nach Übernahmen streben wird. Grund seien die sinkenden Effizienzgewinne und die begrenzten Mieteinnahmen im Vergleich zu den internen Investitionsvolumina. Er rechnet damit, dass Vonovia mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wegen einer weiteren Offerte für die Deutsche Wohnen sprechen wird./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2021 / 06:39 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2021 / 06:45 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.