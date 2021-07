DEUTSCHE BANK stuft Compugroup Medical auf 'Buy'

Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK

Analyst: Uwe Schupp

Analysiertes Unternehmen: Compugroup Medical

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 88

Kursziel alt: 88

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Compugroup auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Der Analyst Uwe Schupp setzt laut einer am Montag vorliegenden Studie voll auf eine kurzfristige Erholung der Papiere des Anbieters von Software für Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser. Der Markt fürchte wohl, dass die Investitionspläne schwer zu Lasten der Profitabilität gingen, so Schupp. Diese Sorge teilt er nicht./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2021 / 20:25 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.