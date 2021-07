Foto: finanzbusiness Zahlungsverkehrsdienstleister Payu kooperiert mit Blockchain-Plattform Celo Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 18 | 0 | 0 26.07.2021, 15:22 | Zusätzlich kooperiert Payu mit First DAG und Celos Alliance for Prosperity. Die neue Kooperation erlaubt nach Angaben von Payu, Millionen von Menschen in Schwellenländern bei teilnehmenden Händlern mit Stablecoin zu bezahlen.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer