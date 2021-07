Annalena Baerbock steht nun auch von links in der Kritik, weil sie das Wort „Neger“ gesagt hat. Bei einem Gesprächsformat der Zentralrats der Juden erzählte Baerbock einen von einem „ganz persönlichen Vorfall“, bei dem an einer Schule ein Arbeitsblatt ausgeteilt wurde, in dem in einem Bilderrätsel das ominöse „N-Wort“ vorgekommen sein soll. Ein Schüler aus

Der Beitrag Offene Fragen zu Baerbocks „N-Wort“-Erzählung erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.