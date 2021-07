Der weltgrößte Onlinehändler sucht einen „Digital Currency and Blockchain Product Leader“. Möglicherweise könnte der Konzern bald Digitalwährungen als Zahlungsmittel zulassen. Krypto-Fans feiern die Nachricht.

Amazon sucht für sein Payments Acceptance & Experience Team Verstärkung mit Krypto-Erfahrung. In der Krypto-Szene mutmaßen viele Anleger deshalb, die Verkaufsplattform könnte künftig Digitalwährungen wie Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren. Die Gerüchte sorgten zum Wochenstart für ein regelrechtes Kursfeuerwerk. Der Bitcoin kratzte kurzzeitig an der 40.000-USD-Marke, was einem Kursanstieg von circa 15 Prozent innerhalb von 24 Stunden gleichkam. Auch andere Kryptowährungen wie Ethereum, Ripple oder Dogecoin legten fulminant zu.

Zur Bitcoin-Rallye geselle sich eine besondere Konstellation am Markt, sagt Timo Emden, Marktanalyst vom Analysehaus Emden Research. „Verantwortlich für den rasanten Kursanstieg dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit ein klassischer Short-Squeeze gewesen sein. Anleger, die im großen Stil auf fallende Kurse gesetzt hatten, mussten ihre Leerverkaufspositionen glattstellen. Anders lässt sich dieser Sprung in dieser Art und Weise nicht erklären“, so der Krypto-Experte.

Die Anleger sollten jedoch nach wie vor nicht den Tag vor dem Abend loben, auch wenn sich das Momentum kurzfristig in Bullenhand befinde. Erst im Falle einer nachhaltigen Eroberung der 40.000-USD-Marke dürfte sich das Bild wieder beruhigen, so Emden weiter.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion (mit Agenturmaterial)