"Nicht, das jemand Zweifel an den Grundlagen gehabt hätte", sagt Jochem Marotzke vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg der Deutschen Presse-Agentur. "Aber man fragt sich, wenn so ein Phänomen auftritt, das man nicht vorhergesehen hat: Wo sind die Grenzen unserer Erkenntnis?" Schon frohlockten Klimawandel-Skeptiker, aber dann kam es ganz dicke.

GENF (dpa-AFX) - Jahrelang hat die Politik sich wenig geschert um die Berichte des Weltklimarats, der seit den 90er Jahren vor verheerenden Folgen der Erderwärmung warnt. Frustrierend sei das gewesen, sagte am Montag der heutige Chef der Weltwetterorganisation (WMO), Petteri Taalas. Ein Grund: Nach den Prognosen mit starkem Temperaturanstieg kam eine lange Pause: von 1998 bis 2014 veränderte sich die globale Mitteltemperatur kaum. Die Wissenschaftler kratzen sich am Kopf.

Kaum war der 5. IPCC-Sachstandsbericht 2013/2014 raus, stieg die globale Mitteltemperatur dramatisch an. Die vergangenen sechs Jahre - 2015 bis 2020 - waren die wärmsten seit Messbeginn. 2016, 2019 und 2020 waren mit minimalen Unterschieden die drei heißesten Jahre. Dass sich von 1998 bis 2014 wenig tat, war eine normale Schwankung, aber statistisch ein Extremereignis, sagt Marotzke, "so, als wenn man bei "Mensch ärgere Dich nicht" acht Mal hintereinander eine 6 würfelt."

Am 9. August erscheint nun der mit Spannung erwartete erste Band des neuen Sachstandsberichts über die naturwissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels. Am Montag begann die zweiwöchige Sitzung der Regierungsvertreter, die die Arbeit der Wissenschaftler absegnen und zur Veröffentlichung freigeben. Der Bericht ist Handlungsgrundlage für Politiker bei der Weltklimakonferenz im November in Glasgow. "Es ist wichtig, dass wir so schnell wie möglich Maßnahmen zu Minderung der Folgen der globalen Erwärmung ergreifen. Wir können nicht Jahrzehnte warten", sagte Taalas am Montag.

Was ist von dem Bericht zu erwarten? "Der Fokus hat sich verschoben", sagt Douglas Maraun, ein deutscher Mitautor und Experte für statistische Modellierung an der Universität Graz in Österreich der dpa. "Früher war die Hauptfrage: "Was ist der Anteil des Menschen am Klimawandel?" Diese Frage ist beantwortet. Jetzt geht es mehr in Richtung Klimarisiken. Jetzt braucht man einen Bericht als Grundlage für Anpassungen." Dazu gehören zum Beispiel möglichst gute Vorhersagen für den regionalen Klimawandel.