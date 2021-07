Mit dem Zertifikat auf den DAX® 50 ESG PRICE INDEX können Anleger trotz Teilgarantie vollständig an einem Indexanstieg teilhaben.

Das Thema „Nachhaltigkeit“ gewinnt bei Anlegern bereits seit einigen Jahren stark an Bedeutung. Allerdings ist für Privatanleger die Suche nach Unternehmen, die nachhaltig agieren, nicht ganz einfach. Deshalb erscheint eine Investition in einen von Experten zusammengestellten Aktienindex, der dieser Voraussetzung entspricht, auf jeden Fall sinnvoll.

Der DAX® 50 ESG PRICE INDEX (ISIN: DE000A0S3E04) bildet die Wertentwicklung der 50 größten und liquidesten deutschen Unternehmen ab, die am geregelten Markt der Frankfurter Börse notieren und den Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) entsprechen. Unternehmen mit Beteiligungen an Waffengeschäften, der Tabakproduktion, Kraftwerkskohle usw. werden nicht in den Index aufgenommen. Indexanpassungen erfolgen im Quartalsabstand. Derzeit befinden sich unter anderem die Aktien der Allianz, von Adidas und der Deutsche Post im Index.