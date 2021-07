TOKIO (dpa-AFX) - Slalomkanute Sideris Tasiadis hat den Bronze-Hattrick für die deutsche Mannschaft bei den Olympischen Spielen in Tokio perfekt gemacht. Nach den dritten Plätzen des Wassersprung-Duos Lena Hentschel/Tina Punzel und den Bogenschützinnen im Team-Wettbewerb am Sonntag legte der 31-jährige Augsburger am Montag nach. Der Olympia-Zweite von 2012 musste sich dem Slowenen Benjamin Savsek und Lukas Rohan aus Tschechien im Kasai Canoe Slalom Centre geschlagen geben.

Ansonsten blieb den deutschen Sportlerinnen und Sportlern am dritten Wettkampftag das Podest verwehrt. Sportschützin Nadine Messerschmidt wurde im Skeet im Finale der besten Sechs Fünfte. Schwimmerin Isabel Gose belegte über 400 Meter Freistil einen sehr guten Rang sechs. Im Vorlauf hatte die 19-Jährige deutschen Rekord geschwommen. Die Turner kamen im Mannschafts-Mehrkampf auf Platz acht. Nach Rang sechs in der Ausscheidung verpasste das Team damit das beste Olympia-Ergebnis nach Rang vier 2008 in Peking deutlich.