Die AmmPower Corp. hat hinsichtlich der Bereitstellung von grünen Ammoniak-Energielösungen eine Absichtserklärung für Porto Central in Brasilien, den neuesten Tiefseehafen Brasiliens, unterzeichnet. 26.07.2021 / 17:08

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Die AmmPower Corp. hat hinsichtlich der Bereitstellung von grünen Ammoniak-Energielösungen eine Absichtserklärung für Porto Central in Brasilien, den neuesten Tiefseehafen Brasiliens, unterzeichnet. Die AmmPower Corp. (ISIN: CA03169D1024 ; WKN: A3CNND) erzeugt sauberen Kraftstoff für Porto Central, der im Süden des Bundesstaates Espírito Santo, nahe der Staatsgrenze zu Rio De Janeiro, liegt. Darüber hinaus möchte das Unternehmen die Produktion von Gründünger für Landwirtschaft und Agrarindustrie in Brasilien unterstützen.

Porto Central wird als ein neuer Tiefsee-Mehrzweck-Industriehafenkomplex entwickelt, mit Zugang zu Autobahnen, zukünftigen Eisenbahnlinien und anderer Infrastruktur. Porto Central, das zurzeit entwickelt wird, wird unterschiedliche Arten von Terminals und Industrien beherbergen, die auf effiziente Weise strategische Wirtschaftssektoren beliefern werden, wie etwa Öl und Gas, Energieerzeugung, Offshore-Unterstützung, Landwirtschaft, Bergbau, Container, Stückgut sowie Industrien, die ein umfassendes Hinterland in Brasilien beliefern und Schifffahrtsrouten rund um die Welt ermöglichen.

AmmPower wird seine einzigartige grüne Ammoniaktechnologie bereitstellen, um Energielösungen für Häfen zu unterstützen, einschließlich der Produktion von grünem Ammoniak-Kraftstoff, der für die Schifffahrt verwendet werden kann. Porto Central wird es AmmPower durch sein Flüssigmassengut-Terminal, bekannt als Porto Central Energy Terminal, ermöglichen, bei Bedarf sauberen Wasserstoff und Ammoniak in der gesamten Region zu transportieren. Porto Central wird auch als Energieknotenpunkt fungieren und mit AmmPower zusammenarbeiten, um Energie und Strom in das nationale und auch internationale Netz zu liefern.

