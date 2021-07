Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt am Main (ots) - Wie erstellt man einen Onlineshop? Was muss meineWebsite alles anbieten? Wie binde ich Social Media sinnvoll ein? Diesen undvielen weiteren Fragen stellte sich Frank Thelen, einer der bekanntestenDigitalexperten Deutschlands, in virtuellen edukativen und inspirierendenCoachings (https://www.visa.de/gestalten-sie-ihre-geschafte-effizient/tipps-from-frank-thelen.html) mit Kleinunternehmer:innen. Das Programm ist Teil dererfolgreichen Kooperation des Anbieters für Zahlungstechnologie Visa und Thelen.Mit den Coachings (https://www.visa.de/gestalten-sie-ihre-geschafte-effizient/tipps-from-frank-thelen.html) kommen sie ihrem gemeinsamen Ziel näher:Händler:innen in Sachen Digitalisierung langfristig praxisnah zu unterstützenund handfestes Know-How mitzugeben - für den digitalen Weg in die Zukunft.Insgesamt acht Millionen Kleinunternehmen in Europa und 50 Millionen Unternehmenweltweit möchte Visa in den kommenden Jahren in allen Belangen rund um dieDigitalisierung fördern. Im Rahmen der globalen "Where you shopmatters"-Initiative setzt sich Visa auch in Deutschland für die Stärkunginsbesondere lokaler Unternehmen ein. Seit Juni 2020 wurden bereits mehr als 2Millionen Kleinbetriebe in ganz Europa bei ihren Digitalisierungsplänenunterstützt. Dabei ist Visa auch ganz nah dran an den Händler:innen selbst.Face-to-face konnten drei von ihnen eine virtuelle Coaching-Session mit VisaKooperationspartner Frank Thelen abhalten. In persönlichen Gesprächen stelltensie Fragen rund um E-Commerce, SEO-Marketing oder Content Creation. IhreSessions stehen dabei stellvertretend für die Bedürfnisse, Wünsche, aber auchHerausforderungen zahlreicher Händler:innen in Deutschland. "Je nachGeschäftsmodell, Angebot, Produkt und auch Kundschaft ergeben sichunterschiedliche Herausforderungen, aber auch Lösungsansätze für dieHändler:innen", erklärt Merle Meier-Holsten, Head of Marketing, Visa CentralEurope. "In unseren Coaching-Videos erkennen sich viele wieder. Wenn man sichals Händler:in darauf einlässt, kann zum Beispiel der Online-Verkauf oder SocialMedia eine sinnvolle Ergänzung zum Ladengeschäft sein - und dieses Zusammenspielverschiedener Kanäle ist am Ende auch attraktiver für die Kund:innen. Werbereits auf digitale Bezahlmethoden setzt, ist hier klar im Vorteil."Die Digitalisierung betrifft viele verschiedene BereicheMit den Coaching-Sessions möchten Visa und Frank Thelen vor allem eines: Mutmachen. Denn nahezu jede:r Händler:in kann sich digital aufstellen und so fürsich und das Business profitieren.