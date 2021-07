Eyemaxx nennt Indikation für Halbjahresergebnis

Das Immobilien-Unternehmen Eyemaxx Real Estate gibt eine Indikation zum Ergebnis des ersten Halbjahres 2020/2021. Dieses solle operativ mit einem Gewinn beendet worden sein, heißt es am Montag vonseiten der Gesellschaft, bei der heute eine außerordentliche Hauptversammlung auf dem Programm steht. Eine konkretere Zahl legt man nicht vor. Am 30. Juli will man den Halbjahresbericht veröffentlichen.Ohnehin steht auch diese ...