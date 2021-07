Kanabo unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme von Materia und schafft Europas größtes börsennotiertes Cannabis-Unternehmen

Kanabo Group Plc (LSE:KNB) („Kanabo“ oder das „Unternehmen“), das erste Unternehmen für medizinisches Cannabis, das an der Londoner Börse notiert wird, hat eine Absichtserklärung zur Übernahme von Materia unterzeichnet, einem führenden Unternehmen für die Verarbeitung und den Vertrieb von medizinischem Cannabis und CBD-haltigen Wellnessprodukten in Europa.

Materia hat mit Tochtergesellschaften in Malta, Deutschland und im Vereinigten Königreich eine gefestigte Position auf dem europäischen Markt. Nach der Übernahme wird Kanabo die Produktion von der Beschaffung der Rohstoffe über die Eigenproduktion bis hin zum Vertrieb an Apotheken und den Endverbraucher steuern. Dazu zählt auch der direkte Eintritt in den Markt Deutschlands mit einem Volumen von mehr als 200 Mio. € im vergangenen Jahr1, der voraussichtlich der dominierende Markt bleiben wird, während das Wachstum des europäischen Marktes bis 2025 Prognosen zufolge insgesamt 3,2 Mrd. € betragen wird.2

Über Materia und Synergien mit Kanabo

Die maltesische Tochtergesellschaft von Materia, Materia Malta Operating Ltd. („Materia Malta“), betreibt eine hochmoderne, nach GMP der EU zertifizierte Anlage, die für die Verarbeitung von medizinischen Cannabisblüten und -ölen strategisch gut aufgestellt ist. EU-GMP gilt weltweit als der Goldstandard für die Herstellung von Arzneimitteln, der in den meisten europäischen Ländern mit Blick auf Cannabis für medizinische Zwecke eingehalten werden muss. Mit dieser Anlage kann Materia Malta Cannabisblüten aus seinem weltweiten Netzwerk von Anbauern importieren und sie zu EU-GMP-zertifiziertem medizinischem Cannabis für den anschließenden Export an Händler in ganz Europa weiterverarbeiten. Materia Malta beabsichtigt überdies, unter Nutzung seines Know-hows in der Anlage medizinische Cannabisextrakte herzustellen. Das Potenzial der Anlage mit Blick auf die Durchsatzkapazität für die Blüten liegt derzeit bei 6.000 kg pro Jahr. Basierend auf einem gemischten durchschnittlichen Verkaufspreis in mehreren europäischen Schlüsselmärkten entspricht dies einem möglichen Verkaufswert von 36 Mio. €.