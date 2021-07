Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Montag hat der DAX nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.618,98 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,32 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Neue Daten aus der Wirtschaft ließen den DAX-Aufschwung ins Stocken geraten. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank im Juli von saisonbereinigt korrigiert 101,7 Punkten auf 100,8 Zähler, wie das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München am Vormittag mitteilte. Es ist der erste Rückgang seit Januar. Experten hatten mit einem Anstieg gerechnet.





Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance! Werbung Long Long Basispreis 14.651,00€ Hebel 14,95 Ask 9,84 Zum Produkt Short Short Basispreis 16.575,00€ Hebel 14,92 Ask 10,17 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.