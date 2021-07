DGAP-Adhoc Dürr-Konzern hebt Jahresprognose an und ist beim Auftragseingang auf Rekordkurs (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 26.07.2021, 17:58 | 78 | 0 | 0 26.07.2021, 17:58 | Dürr-Konzern hebt Jahresprognose an und ist beim Auftragseingang auf Rekordkurs ^

DGAP-Ad-hoc: Dürr Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):

Prognoseänderung/Halbjahresergebnis

Dürr-Konzern hebt Jahresprognose an und ist beim Auftragseingang auf Rekordkurs

26.07.2021 / 17:58 CET/CEST

26.07.2021 / 17:58 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Dürr-Konzern hebt Jahresprognose an und ist beim Auftragseingang auf Rekordkurs

Dürr AG - WKN 556520 / ISIN DE0005565204

Bietigheim-Bissingen, 26. Juli 2021 - Der Dürr-Konzern hebt seine Prognose für Auftragseingang, Umsatz, Ergebnis und Free Cashflow im Jahr 2021 an. Hintergrund sind die sehr dynamische Entwicklung des Auftragseingangs im ersten Halbjahr sowie die weiterhin guten Perspektiven. Nach aktueller Einschätzung des Vorstands wird der Auftragseingang im Jahr 2021 voraussichtlich auf das Rekordniveau von 4.000 bis 4.200 Mio. EUR steigen (bisherige Prognose 3.600 bis 3.900). Der Umsatz soll aus heutiger Sicht 3.600 bis 3.800 Mio. EUR erreichen (bisher 3.450 bis 3.650). Die Prognose für die operative EBIT-Marge wurde auf 5,0 bis 6,0 % angehoben (bisher 4,2 bis 5,2) und der Free Cashflow soll 50 bis 100 Mio. EUR erreichen (bisher -50 bis 0). Ausschlaggebend für die Anhebung der Prognose ist vor allem die sehr gute Geschäftsentwicklung bei HOMAG (Woodworking Machinery and Systems). Sie trug stark dazu bei, dass der Dürr-Konzern im ersten Halbjahr nach vorläufigen Zahlen einen Rekordauftragseingang von 2.110,9 Mio. EUR erzielte. Im zweiten Quartal verzeichnete der Dürr-Konzern eine weiter zunehmende Geschäftsdynamik. Auch das Ergebnis hat sich weiter verbessert. Dies resultierte vor allem aus dem anhaltend starken Service-Geschäft und den Effizienz- und Kapazitätsmaßnahmen des Vorjahres. Die operative EBIT-Marge erreichte im ersten Halbjahr 4,8 % und übertraf im zweiten Quartal mit 5,9 % den Zielkorridor für das Gesamtjahr. Der Free Cashflow stieg im ersten Halbjahr auf 72,8 Mio. EUR und ist geprägt von soliden Anzahlungen im Zuge des hohen Auftragseingangs. Die Umsatzentwicklung war mit 1.632,8 Mio. EUR noch verhalten, zog im zweiten Quartal aber bereits etwas an (843,0 Mio. EUR). Im weiteren Jahresverlauf ist mit weiteren deutlichen Verbesserungen zu rechnen. Dafür spricht unter anderem der Rekordauftragsbestand von 3.175,1 Mio. EUR.

Wertpapier

Duerr Aktie





