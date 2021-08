Entgegen entsprechenden Gerüchten will die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz AG (WKN 780101) ihren Einfluß auf die Bonner Immobilienholding IVG vorerst nicht weiter ausbauen. Zur Zeit ist die Sirius Beteiligungsgesellschaft, an der die WCM wiederum 45 % hält, mit 31,8 % an IVG beteiligt. Offen bleibt auch der Erwerb von 33000 Wohnungen aus dem Bundeseisenbahnvermögen (EBV) für 1,6 Mrd. DM. Trotz der Nachbesserung des Kaufvertrags durch das Bieterkonsortium, dem auch die WCM angehört, wird der Verkauf durch den Hauptpersonalrat der EBV abgelehnt, da man massive Mieterhöhungen befürchtet. Weit weniger Widerstand erwartet man bei dem geplanten Erwerb der Kieler Wohnungsbaugesellschaft mbH mit ihren 11000 Wohnungen. Über den Verkauf wird die Kieler Ratsversammlung am 7./8. Juli entscheiden wobei der Übernahmepreis bei mehr als 250 Mill. DM liegt. Wenn die WCM in beiden Projekten zum Zuge kommt, verfügt das Unternehmen über etwa 55000 Wohnungen. Die Kasse von WCM ist überdies mit rund 500 Mill. DM gut gefüllt.