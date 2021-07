Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

BioNTech In den USA werden die „Booster-Shots” wahrscheinlicher Hieß es in den USA in Sachen COVID-19 Schutz zuletzt noch von offizieller Seite, dass „Booster”-Impfungen noch kein akutes Thema seien und man Studienergebnisse hierzu bräuchte, so kommt aktuell neuer „Schwung” in die Diskussionen. Mögliche …