Aktien Osteuropa Schluss Uneinheitlicher Wochenstart Gebremst von einer gemischten internationalen Anlegerstimmung haben die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa am Montag richtungslos geschlossen. Der tschechische Leitindex PX ging mit plus 0,69 Prozent bei 1198,42 Punkten aus dem Handel. …