Übers Ziel hinaus / Kommentar über die Wirkung neuer Chip-Subventionen von Stefan Kroneck

Frankfurt/M. (ots) - Es ist ein gewohntes Bild: Wenn der Staat großzügig öffentliche Gelder für Industrievorhaben zur Verfügung stellt, stehen die Unternehmen Schlange. So auch im Fall der Chipindustrie, die seit Monaten wegen der weltweiten Knappheit an Halbleitern für Schlagzeilen sorgt. Die Führung des taiwanesischen Auftragsfertigers TSMC erwägt den Bau einer Fabrik in Deutschland. Intel, die Nummer 1 der Branche, plant gleich mehrere neue Standorte in der EU. Pat Gelsinger, der CEO des US-Konzerns, bevorzugt laut Medienberichten dabei ebenfalls die größte Volkswirtschaft der Gemeinschaft.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton dürften sich angesichts der Nachfrage dieser hochkarätigen Adressen geschmeichelt fühlen, stößt doch ihre Initiative zur Stärkung der westeuropäischen Chipindustrie offensichtlich auf offene Ohren. Wer mit Subventionen im Milliardenumfang wirbt, sollte sich aber nicht wundern, wenn auch Unternehmen aus Drittstaaten angelockt werden, die man vermutlich nicht als Kernzielgruppe öffentlicher Mittel auf dem Radar hat.