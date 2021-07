Frankfurt am Main (ots) - Die PwC-Experten Gori von Hirschhausen und Dr. Thomas

Ull geben ein Fachbuch zur digitalen Transformation der Finanzfunktion heraus /

Darin teilen renommierte Expert:innen aus Wirtschaft und Wissenschaft ihre

Erfahrungen zur Finance Transformation



Zur digitalen Transformation von Geschäftsmodellen mangelt es nicht an

Erfahrungsberichten. Bei der digitalen Transformation der Finanzfunktion ist

dies dagegen noch Neuland; Praxisberichte existieren dazu erst wenige. Um diese

Lücke zu schließen, haben die PwC-Experten Gori von Hirschhausen und Dr. Thomas

Ull ein Fachbuch herausgegeben, das praktische Erfahrungen zu Finance

Transformation mit Anregungen aus Wissenschaft und Forschung zusammenführt. In

"Finance Transformation in der VUCA-Welt: Lessons Learned - Veränderungstreiber

- Zukunftsmodelle", das am 02. August im Erich Schmidt Verlag erscheint, geben

sowohl mittelständische Unternehmen als auch globale Konzerne tiefe Einblicke,

wie sie die Digitalisierung ihrer Finanzfunktion vorangetrieben haben.









"Vom digitalen Wandel der Finanzfunktion erhoffen sich Unternehmen höhere

Effizienz durch Standardisierung und Automatisierung sowie ein Plus an

Flexibilität und Reaktionsfähigkeit", kommentiert Gori von Hirschhausen, Finance

Transformation Leader bei PwC Deutschland. "Doch eine zeitgemäße Finanzfunktion

leistet mehr: Durch vorausschauende Analysen kann sie als aktiver Werttreiber zu

mehr wirtschaftlichem Erfolg des Unternehmens beitragen", so der PwC-Experte.



Nun gehe es darum, die Digitalisierung so zu gestalten, dass sie nicht nur

nützlich ist, sondern auch die Menschen mitnimmt. "Wie das in der Praxis

aussehen kann, zeigt unser Buch zur Finance Transformation. Es enthält wertvolle

Impulse, Erfolgsgeschichten und Erfahrungen, die als Anregung für die

individuelle Finanzvision eines jeden CFO dienen können", so Gori von

Hirschhausen.



Zielgruppe sind CFOs, Finanzexperten und Transformationsberater



Das Buch richtet sich an CFOs, Finanzexperten, Transformationsberater sowie

jeden, der Interesse an der Zukunft der Finanzfunktion hat. Die

Erfahrungsberichte und Analysen namhafter Autoren beleuchten das Thema aus

verschiedenen Perspektiven, etwa aus Sicht der gestaltenden CFOs und

Fachexperten oder der Kund:innen der Finanzfunktion - vom CEO mit seinem

strategischen Informationsbedürfnis über den Investor bis zu den operativ

Verantwortlichen, die Services der Finanzfunktion nutzen. Nicht zuletzt

beleuchtet das Buch die digitale Transformation der Finanzfunktion aus der

Perspektive der Wissenschaft, die Trends und Technologien für den praktischen Seite 2 ► Seite 1 von 2



Digital Finance als aktiver Werttreiber für mehr wirtschaftlichen Erfolg"Vom digitalen Wandel der Finanzfunktion erhoffen sich Unternehmen höhereEffizienz durch Standardisierung und Automatisierung sowie ein Plus anFlexibilität und Reaktionsfähigkeit", kommentiert Gori von Hirschhausen, FinanceTransformation Leader bei PwC Deutschland. "Doch eine zeitgemäße Finanzfunktionleistet mehr: Durch vorausschauende Analysen kann sie als aktiver Werttreiber zumehr wirtschaftlichem Erfolg des Unternehmens beitragen", so der PwC-Experte.Nun gehe es darum, die Digitalisierung so zu gestalten, dass sie nicht nurnützlich ist, sondern auch die Menschen mitnimmt. "Wie das in der Praxisaussehen kann, zeigt unser Buch zur Finance Transformation. Es enthält wertvolleImpulse, Erfolgsgeschichten und Erfahrungen, die als Anregung für dieindividuelle Finanzvision eines jeden CFO dienen können", so Gori vonHirschhausen.Zielgruppe sind CFOs, Finanzexperten und TransformationsberaterDas Buch richtet sich an CFOs, Finanzexperten, Transformationsberater sowiejeden, der Interesse an der Zukunft der Finanzfunktion hat. DieErfahrungsberichte und Analysen namhafter Autoren beleuchten das Thema ausverschiedenen Perspektiven, etwa aus Sicht der gestaltenden CFOs undFachexperten oder der Kund:innen der Finanzfunktion - vom CEO mit seinemstrategischen Informationsbedürfnis über den Investor bis zu den operativVerantwortlichen, die Services der Finanzfunktion nutzen. Nicht zuletztbeleuchtet das Buch die digitale Transformation der Finanzfunktion aus derPerspektive der Wissenschaft, die Trends und Technologien für den praktischen