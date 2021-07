JPMORGAN stuft COMMERZBANK AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5,80 Euro belassen. Analyst Kian Abouhossein passte sein Bewertungsmodell in einer am Montag vorliegenden Studie an die jüngste Sonderabschreibung des deutschen Geldhauses und an juristische Kosten im Zusammenhang mit der polnischen Tochter MBank an./edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2021 / 17:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2021 / 17:24 / BST