Kion Raises Outlook After Better Than Expected First Half (PLX AI) – Kion outlook FY adjusted EBIT now EUR 810-890 million, up from EUR 720-800 million previously. Outlook FY orders EUR 10,650-11,450 million, up from EUR 9,700 - 10,400 millionOutlook FY revenue EUR 9,700-10,300 million, up from EUR 9,150 - …