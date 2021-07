BioNTech will mRNA-basierten Malaria-Impfstoff entwickeln

BioNTech will bis zum Ende des kommenden Jahres mit einer klinischen Studie für einen mRNA-basierten Malaria-Impfstoff beginnen. „Das Ziel des Projekts ist es, einen gut verträglichen und hochwirksamen Malaria-Impfstoff zu entwickeln sowie nachhaltige Lösungen zur Impfstoffversorgung auf dem afrikanischen Kontinent zu realisieren”, teilt das Mainzer Unternehmen am Montag mit.Im Rahmen des Projekts will BioNTech mehrere ...