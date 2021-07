Slate Asset Management kündigt den endgültigen Abschluss von Slate Real Estate Capital I an, um die Portfolio- und Plattformübernahme mit einem Volumen von 2,33 Milliarden US-Dollar von Annaly Capital Management, Inc. abzuschließen

Slate Asset Management („Slate“), eine globale alternative Investmentplattform mit Schwerpunkt auf Immobilien, gab heute den endgültigen Abschluss von Slate Real Estate Capital I („SREC I“) bekannt. SREC I hat heute auch das erste Closing in Bezug auf die zuvor angekündigte Übernahme des gewerblichen Immobiliengeschäfts von Annaly Capital Management, Inc. in Höhe von 2,33 Milliarden US-Dollar („die Übernahme“ oder „die Transaktion“) abgeschlossen. Der Teil des Portfolios, der von Slate Grocery REIT (TSX: SGR.UN / SGR.U) erworben wird, steht noch aus und wird voraussichtlich im dritten Quartal 2021 abgeschlossen.

SREC I ist das erste auf Fremdkapital fokussierte Anlagevehikel von Slate. Der Fonds wurde durch Kapitalzusagen Dritter aus einer globalen Gruppe neuer und bestehender institutioneller Investoren überzeichnet, darunter eine bevorzugte Kapitalbeteiligung des Vintage and Vintage Real Estate Partners Funds von Goldman Sachs Asset Management. Diese Investition baut auf der bestehenden Partnerschaft zwischen Slate und Goldman Sachs Asset Management auf.