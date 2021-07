Canada Nickel stellt Unternehmens-Update bereit

Canada Nickel wird an der kommenden Konferenz teilnehmen und gibt weitere Landkonsolidierung bekannt

TORONTO, 26. Juli 2021 – Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-c ...) (TSX-V:CNC) (OTCQB: CNIKF), ein Unternehmen mit Fokus auf die Weiterentwicklung von Nickelsulfid-Projekten der nächsten Generation, stellt ein Update zu mehreren Initiativen bereit.

Präsentation auf der virtuellen Investorenkonferenz

Mark Selby, Chair und Chief Executive Officer, wird am 29. Juli live auf VirtualInvestorConferences.com präsentieren. Canada Nickel lädt private und institutionelle Anleger sowie Berater und Analysten ein, an einer interaktiven Echtzeit-Präsentation auf VirtualInvestorConferences.com teilzunehmen.

DATUM: Donnerstag, 29. Juli

UHRZEIT: 12:30 Uhr ET/18:30 Uhr MESZ

LINK: https://bit.ly/3hGKd6Z

Dies wird ein interaktives Live-Online-Event sein, zu dem Investoren eingeladen werden, dem Unternehmen in Echtzeit Fragen zu stellen. Sollten Teilnehmer am Tag der Konferenz nicht live an der Veranstaltung teilnehmen können, wird auch nach der Veranstaltung ein archivierter Webcast zur Verfügung gestellt.

Es wird empfohlen, dass sich Anleger vorab registrieren und den Online-Systemcheck durchführen, um die Teilnahme zu beschleunigen und Veranstaltungsupdates zu erhalten. Erfahren Sie mehr über die Veranstaltung unter www.virtualinvestorconferences.com

Ausgabe von Aktien der Canada Nickel beim Erwerb von Mineralliegenschaftsclaims

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es im Juni 2021 mit verschiedenen Drittanbietern Kaufverträge zum Erwerb von Explorationsassets abgeschlossen hat, die die Mineralliegenschaftsclaims in der Region Timmins, Ontario, umfassen. Die Gesamtgegenleistung, die das Unternehmen gemäß diesen Vereinbarungen bei Abschluss zu zahlen hat, umfasst 1,26 Millionen Stammaktien der Canada Nickel und 25.000 Dollar in bar. Jeder der Verkäufer wird gemäß diesen Vereinbarungen eine 2%ige Net Smelter Royalty („NSR“, Verhüttungsabgabe) in Bezug auf die übertragenen Claims behalten, vorbehaltlich des Rechts des Unternehmens, 50 % davon (oder 1 % der NSR) zurückzukaufen. Einer der Verkäufer behielt auch die Abnahmerechte zum Kauf des Erzes, Konzentrats oder anderer Mineralprodukte zu Marktpreisen, die nur auf dieser einen Liegenschaft produziert wurden. Ein solcher Verkäufer hat auch ein bedingtes Recht auf Erhalt einer Bonuszahlung (ausgezahlt in bar oder in Aktien nach Wahl des Unternehmens), falls das Unternehmen eine National Instrument 43-101 konforme Mineralressource von 10.000 Tonnen oder mehr von Nickel oder Nickeläquvalent veröffentlicht. Der Abschluss dieser Transaktionen unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange. Die laut den oben genannten Akquisitionen ausgegebenen Stammaktien unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltefrist.