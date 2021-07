VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 26. Juli 2021 – Modern Plant-Based Foods Inc., (CSE: MEAT) („Modern Plant Based Foods“) oder (das „Unternehmen“), ein preisgekrönter Hersteller von pflanzlichen Lebensmitteln, gibt bekannt, dass seine Portfoliofirma Modern Meat ihre Fleischalternativen ab sofort über truLOCAL anbietet. truLOCAL ist ein Internethändler, der gesundheitsbewusste Konsumenten mit hochwertigen Produkten regionaler Herkunft versorgt und ihnen die gewünschten pflanzlichen Proteine ganz bequem direkt an die Haustür liefert.

Die im Februar 2016 gegründete Firma truLOCAL ist ein innovatives Start-up-Unternehmen im Foodtech-Sektor, das mehr als 55 Mitarbeiter beschäftigt und Auslieferungslager in Ontario, Alberta, British Columbia, Quebec und Illinois betreibt. Die Firmengründer traten im Jahr 2017 in der Erfolgsserie Dragon’s Den (Anm.: britisches Vorbild der deutschen Erfolgsshow „Höhle der Löwen“) auf und waren in der glücklichen Lage, gleich mehrere ‚Dragons‘ (Investoren) für eine Beteiligung an ihrem Unternehmen zu begeistern.

truLOCAL ist nun seit vier Jahren auf Wachstumskurs und betreut Kunden in den kanadischen Provinzen Ontario, British Columbia, Alberta und Quebec sowie in 27 US-Bundesstaaten. Das Unternehmen verzeichnet eine wachsende Zahl an E-Mail-Abonnenten und lieferte im Jahr 2020 mehr als 80.000 Boxen an die jeweiligen Verbraucher aus.

„Neue Partnerschaften wie diese befeuern unsere Expansionspläne“, sagt Tara Haddad, Gründerin und CEO von Modern Plant-Based Foods. „Die Produkte von Modern Meat werden in den kuratierten pflanzlichen Boxen von truLOCAL angeboten und auch als Zusatzartikel in Abo-Boxen direkt an die Haustür der Kunden geliefert. Die Menschen streben zweifellos nach mehr Komfort und Qualität. Durch das riesige Vertriebsnetz und den Kundenstamm von truLOCAL sind wir unserem Ziel, zum Inbegriff von nahrhaften und nachhaltigen Proteinalternativen mit tollem Geschmack zu werden, ein großes Stück näher gekommen.“

„Unser Geschäftsmodell basiert vor allem auf der Überzeugung, dass Verbraucher regional einkaufen sollten und dass unsere regionale Lieferkette durch örtliche Bauern und Lieferanten gestärkt werden sollte“, erklärt Mitch Cote, Regional Manager bei truLOCAL. „Wir verbinden die Verbraucher über einen bequemen Online-Marktplatz direkt mit dem Herkunftsort von Produkten höchster Qualität, und ich freue mich außerordentlich, nun auch einige der hochwertigsten pflanzlichen Produkte weit und breit zu unserem Angebot zählen zu dürfen.“