GOLDMAN SACHS stuft Stellantis auf 'Buy'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: George Galliers

Analysiertes Unternehmen: Stellantis

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 21

Kursziel alt: 21

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Stellantis vor Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der Autokonzern dürfte starke Kennziffern ausweisen, schrieb Analyst George Galliers in einer am Montag vorliegenden Studie. Beim bereinigten operativen Ergebnis rechne er jedoch mit weniger Ertrag als der Markt./edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2021 / 18:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.