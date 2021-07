Affidea schließt erfolgreich eine neue Kreditlinie in Höhe von 150 Millionen Euro zur Unterstützung der Wachstumspläne des Unternehmens ab

DEN HAAG, Niederlande, 26. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Affidea, der führende europäische Anbieter von diagnostischen Bildgebungs-, Ambulanz- und Krebsbehandlungsdienstleistungen, gibt den erfolgreichen Abschluss einer Kreditfazilität in Höhe von 150 Millionen Euro bekannt. Diese neue Kreditlinie wird die Wachstumsstrategie des Unternehmens weiter unterstützen.

Affidea ( www.affidea.com ) hat seine Wachstumsstrategie im Laufe des Jahres mit einer Reihe von bedeutenden Akquisitionen beschleunigt. In den letzten acht Monaten hat Affidea seine Präsenz in fünf Ländern ausgebaut, angefangen im Dezember 2020, als Affidea in Kroatien mit der Übernahme des ambulanten Anbieters Sveti Rok expandierte, bis hin zu Spanien im Januar 2021, als das Unternehmen den Nuklearmedizinanbieter Gamma Clinica hinzufügte. Im März 2021 expandierte Affidea in Großbritannien mit der renommierten orthopädischen Fortius-Gruppe und in Nordirland mit der Übernahme von Orthoderm. Die jüngste Expansion fand in Italien im Juni 2021 statt, als Affidea die Übernahme der CDC Group bekannt gab. Damit wurde das Unternehmen zum führenden ambulanten Anbieter in der Region Piemont und verdoppelte seine Größe auf 54 Zentren im ganzen Land. Diese Expansion bestätigt Affideas Führungsrolle in Europa als führender Anbieter von ambulanter, diagnostischer Bildgebung und Krebsversorgung.