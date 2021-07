YES EcoCoat(TM) HVM unterstützt Kunden bei der Erfüllung eines großen NIH-Auftrags für Geräte zum schnellen Testen von COVID-Antikörpern

Fremont, Kalifornien (ots/PRNewswire) - YES ( Yield Engineering Systems, Inc. (h

Prozessanlagen für das Advanced Packaging von Halbleitern, Biowissenschaften und

"More-than-Moore"-Anwendungen, gab heute bekannt, dass einer seiner Kunden von

den National Institutes of Health der USA einen Multimillionen-Dollar-Vertrag

zur Herstellung eines neuen COVID-Testgeräts für den Massenvertrieb erhalten

hat. Die Auszeichnung wurde durch die NIH-Initiative zur Beschleunigung der

Diagnostik (RADxSM) ermöglicht.



Der Schlüssel zum Produkt des Kunden ist eine innovative Technologie, die eine

sofortige Ablesegenauigkeit ermöglicht, die mit der von konventionellen

PCR-Tests konkurriert, die einen Tag oder länger für die Bereitstellung von

Ergebnissen benötigen können. Die Skalierung dieses vielversprechenden neuen

Bauelements auf hohe Produktionsmengen wird die Fähigkeiten des EcoCoat(TM)

HVM-Molekularbedampfungssystems von YES nutzen.





Das YES EcoCoat HVM-System und Herstellungsverfahren bringt eine hochgradiggleichmäßige oberflächenverändernde Folienbeschichtung auf die Geräte des Kundenauf. Diese molekulare Monoschicht-Beschichtung bildet eine funktionaleSchnittstelle zwischen der Geräteoberfläche und den später in der Fertigungaufgebrachten COVID-spezifischen biomolekularen Erkennungselementen. DasHochleistungs-Dampfphasen-Beschichtungssystem und die automatische Be- undEntladung des Substrats ermöglichen einen Durchsatz, der Millionen einzelnerDetektionsgeräte pro Monat ermöglicht."YES fühlt sich geehrt, dass unsere Prozessausrüstung ausgewählt wurde, um dabeizu helfen, diese neuartige Diagnosetechnologie in die Hände von Millionen vonMenschen zu bringen, während der weltweite Kampf gegen COVID-19 weitergeht",sagte Rezwan Lateef, Präsident von YES. "Unsere produktionserprobtenAufdampfanlagen werden für Prozesskonsistenz und Zuverlässigkeit sorgen, wennunser Kunde dieses wertvolle Gerät auf den Massenmarkt bringt."Informationen zu YESYES (Yield Engineering Systems, Inc.) ist ein führender Anbieter vonkosteneffizienten Hightech-Anlagen zur Veränderung von Oberflächen, Materialienund Schnittstellen. Die Produktlinien des Unternehmens umfassenVakuumaushärtungssysteme, Systeme für die chemische Gasphasenabscheidung (CVD)und Plasmaätzwerkzeuge, die für die präzise Oberflächenmodifikation undDünnfilmbeschichtung von Halbleiterwafern, Halbleiter- und MEMS-Geräten,Biosensoren und medizinischen Substraten verwendet werden. Mit YES können Kunden- von Startups bis hin zu Fortune-100-Unternehmen - Produkte in einer Vielzahlvon Märkten entwickeln und in Serie produzieren, darunter Advanced Packaging,MEMS, Augmented Reality/Virtual Reality und Biowissenschaften. YES hat seinenHauptsitz in Fremont, Kalifornien und eine weltweit wachsende Präsenz. WeitereInformationen finden Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3237935-1&h=815394462&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3237935-1%26h%3D3203648542%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.yieldengineering.com%252F%26a%3Dwww.yieldengineering.com&a=www.yieldengineering.com .Pressekontakt:Victoria BarnesKommunikationsdirektorinYES (Yield Engineering Systems, Inc.)510-954-6723 DurchwahlVBarnes@yieldengineering.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/156516/4978711OTS: Yield Engineering Systems, Inc.