Shanghai Electrics neues Partnerschaftsabkommen auf der WAIC 2021 soll Industrien mit digitaler Kompetenz aufwerten und verändern

SHANGHAI, 27. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric („Shanghai Electric" oder „das Unternehmen") (601727.SS und 02727.HK) teilte sich kürzlich die gleiche Bühne mit globalen Unternehmen für die Industrie-Intelligenz-Konferenz auf der World Artificial Intelligence Conference 2021 (WAIC 2021) in Shanghai, um die Vorteile der Industrie-Intelligenz und der digitalen Transformation zu diskutieren. Das jährlich stattfindende Tech-Festival in Shanghai lädt Tech-Gurus und Brancheninsider ein, um Einblicke, Analysen und Trends zu Themen wie dem Wandel voraus zu sein, Branchen bei der KI-Integration zu unterstützen und globalen Eliten und Führungskräften zu helfen, besser informierte Entscheidungen in einer Ära zu treffen, die von sich ständig weiterentwickelnden digitalen Technologien geprägt ist.

Auf der WAIC 2021 vereinbarte Shanghai Electric außerdem eine strategische Partnerschaft mit Unternehmen, die am KI-Investitionsfonds beteiligt sind, der 2019 als Teil einer Initiative der Stadtregierung von Shanghai ins Leben gerufen wurde, um das Versprechen der Stadt zu unterstützen, ein „erstklassiges KI-Innovationsökosystem" aufzubauen Im Rahmen der Kooperation wird Shanghai Electric digitale Lösungen bereitstellen, um die Modernisierung und Transformation von intelligenten Fabriken, Industrieparks und medizinischen Einrichtungen in Shanghai zu erleichtern.

Während einer Podiumsdiskussion der Industry Intelligence Conference sagte Frau Yang Hong, Vizepräsidentin von Shanghai Electric, dass die Bedeutung der digitalen Transformation auf ihrem enormen Potenzial zur Steigerung der Effizienz und Produktqualität sowie zur Reduzierung der Betriebskosten beruht. Sie betonte, dass die digitale Transformation die beste Lösung ist, um der Industrie zu helfen, Engpässe zu beseitigen, wenn sie vor den dringenden Herausforderungen steht, Emissionen und Abfall zu minimieren, niedrige Stückkosten beizubehalten und gleichzeitig eine hohe Eignung sicherzustellen.

„Shanghai Electric blickt auf eine lange Geschichte der Innovation von Energietechnologien und der Schaffung bedeutender Werte für die gesamte Branche zurück. Wir haben erlebt, wie wir zahllose technologische Durchbrüche von Null auf Hundert erzielt haben und eine Metamorphose zu einem Weltklasse-Unternehmen durchlaufen haben, bei dem Exzellenz und Perfektion im Mittelpunkt unserer Mission und Vision stehen", so Yang Hong.