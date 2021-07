MAINZ (dpa-AFX) - Die "Allgemeine Zeitung" schreibt zu Biontech/Malaria-Impfstoff:

Impfstoffe und Medikamente zu entwickeln, kostet viele Milliarden Euro. Und die USA oder die EU sind reich, Afrika ist arm - und weit weg. Deshalb ist die Initiative von Biontech, mit einem Vakzin aus der Mainzer Entwicklung Malaria endlich auszurotten, so wichtig. Tatsächlich kann der Vorstoß den langersehnten Wendepunkt in der Bekämpfung der Krankheit bedeuten. Einer Krankheit, die der Klimawandel irgendwann auch nach Europa zurückbringen kann. Die mRNA-Technologie hat auch hier das Potenzial für einen hochwirksamen Impfstoff. Doch das Unternehmen steht vor einer weiteren, womöglich noch größeren Herausforderung: in Afrika ein Netz von Produktionsstätten aufzubauen, mit Partnern und Know-how-Transfer./yyzz/DP/eas