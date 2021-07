LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - Die "Ludwigsburger Kreiszeitung" schreibt zum Katastrophenschutz:

Der überzeugte Föderalist Horst Seehofer sah sich schon vor der Hochwasserkatastrophe gezwungen, mehr Verantwortung für die Kooperation zwischen den Ebenen seinem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zuzuschieben. Denn zuvor hatte sich bei einer Trockenübung, einem bundesweiten Warntag, gezeigt, dass da einiges schiefläuft, wenn einheitlich gewarnt werden soll und sich dann die regionalen Stellen nicht an die Absprache halten. Doch als es zehn Monate später nicht um eine Simulation ging, sondern um das Retten von Menschenleben durch rechtzeitige Alarmierung, zeigten sich erneut mehrere Regionen überfordert und scheuten sich, zu warnen. Wenn etwas zuerst in einer Übung versagt und dann im Ernstfall wieder, müssen sich die Verantwortlichen dringend von der Überzeugung trennen, dass alles so weiterlaufen könne wie bislang./yyzz/DP/eas