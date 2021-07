STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" schreibt zur Kandidatur der Freien Wähler:

Die nervöse CSU hat schon nicht Unrecht mit ihren Befürchtungen, die Bundestagskandidatur der Freien Wähler könnte womöglich die Bildung einer Wunsch-Koalition von Schwarz und Gelb auf Bundesebene vermasseln. Für drei bis vier Prozent der Stimmen sind die Freien Wähler bundesweit durchaus gut, in Bayern auch für sechs bis sieben Prozent der Stimmen...Wenn überhaupt, dann haben die Freien Wähler aber wohl erst bei der Bundestagswahl 2025 eine reelle Chance. Diesmal haben sie nur das Potential, das "bürgerliche Lager zu spalten", wie die CSU nicht müde wird zu bekräftigen. Wobei die Frage erlaubt sei, was an den Grünen- und SPD-Anhängern nicht "bürgerlich" sein soll. Wenn es so kommt, dass die paar Prozente für die Freien Wähler eine Ampel- oder gar eine grün-rot-dunkelrote Koalition möglich machen, dürfte Aiwanger und seiner Partei der langanhaltende Groll des bayerischen Koalitionspartners gewiss sein./yyzz/DP/eas