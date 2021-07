Kürzliches Live-Principal-Event der MBH Corporation

Über MBH

MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Investment-Holdinggesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse sowie der US-amerikanischen Börse OTCQX® notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine bis mittelgroße Unternehmen in verschiedenen Regionen und Sektoren, die gut etabliert, rentabel und wachstumsorientiert sind. Durch die Nutzung ihrer einzigartigen Agglomeration-Strategie kann MBH Corporation plc durch den konsequenten und wertschöpfenden Erwerb exzellenter Unternehmen erheblichen Shareholder Value schaffen.