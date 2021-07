^ DGAP-News: LABS Group / Schlagwort(e): Sonstiges LABS Group: weltweit erste Ferienanlagen-NFT-Plattform wirbt erfolgreich 3.650.000 $ ein - Live-Auktion am 26. Juli

Direktinvestitionen in Ferienanlagen und Ferienwohnrechte für Alltagsanleger.



HONG KONG SAR - Media OutReach - 27. Juli 2021 - Die LABS Group, eine End-to-End-Blockchain-Investmentplattform, hat erfolgreich 3.650.000 $ für das Kunang Kunang Resort eingeworben. Das Kunang Kunang Glamping Resort ist das weltweit erste Projekt in Gemeinschaftseigentum, das in "Rewarding Timeshare (RTS) NFTs" (Ferienwohnrechte in Form von Non-Fungible Tokens) fraktioniert wurde und Anlegern die Möglichkeit bietet, zu geringen Transaktionskosten ein diversifiziertes Portfolio aus verschiedenen Vermögenswerten aufzubauen und rund um die Uhr zu handeln.

Bei der anstehenden Auktion werden 1095 RTS-NFTs angeboten, wobei jeder Tag des Kalenderjahres durch 3 RTS-NFTs verkörpert wird. Interessenten können die RTS-NFTs mit niedrigeren Eintrittsbarrieren und zahlreichen Vorteilen erwerben.



Durch die Fraktionierung des Kunang Kunang Resorts ermöglicht die LABS Group Investitionen in Ferienanlagen und Hotels für jedermann. Yuen Wong, CEO der LABS Group:



"LABS ist ein digitalisiertes Ökosystem für Immobilieninvestitionen auf Blockchain-Basis. Hierdurch geben wir Alltagsanlegern die Möglichkeit, direkt in Immobilien zu investieren und durch den Wegfall der Zwischenhändler einen Mehrwert zu erzielen. Darüber hinaus erleichtert LABS grenzüberschreitende Immobilieninvestitionen und nimmt den Anlegern die Risikoprüfung ab."



Über die RTS-NFT-Auktion



Die neu aufgelegte Auktion für das Kunang-Kunang-Projekt beginnt am 26. Juli 2021. Bieter können auf zwei Wegen teilnehmen: über die Auktion oder per Sofortkauf.



Die Auktion dauert 6 Tage und startet am 26. Juli um 13 Uhr UTC. Interessierte Bieter können ihre Gebote für die gewünschten RTS-NFTs auf der Plattform "Refinable Marketplace" abgeben, wo 365 RTS-NFTs zum Einstiegspreis von 3333 USDT angeboten werden.



730 RTS-NFTs können ab dem 26. Juli um 13 Uhr UTC zum Einstiegspreis von 3999 USDT per Sofortkauf erworben werden. Es sollte allerdings beachtet werden, dass die Saisonpreise schwanken können, da der Preis für RTS-NFTs für den Zeitraum von Juli bis September auf 4333 USDT festgelegt wurde, während RTS-NFTs für besondere Tage 4666 USDT kosten sollen. Weitere Informationen zum Projekt finden Sie hier.