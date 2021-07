---------------------------------------------------------------------------

Encavis Asset Management AG und badenova engagieren sich bei fünf gemeinsamen Solarparks



Erneuerbare Energie für Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern

Neubiberg, 27. Juli 2021 - Die Encavis Asset Management AG (Encavis AM) mit Sitz in Neubiberg bei München und der Freiburger Energie- und Umweltdienstleister badenova wollen gemeinsam ihr Portfolio an erneuerbaren Energien in Deutschland ausbauen. Die erste Kooperation umfasst Photovoltaikanlagen an fünf Standorten in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, die beide Unternehmen zusammen mit weiteren Investoren erwerben und betreiben wollen. Die Solaranlagen mit einer Erzeugungsleistung von insgesamt 45,5 Megawatt (MW) zählen 2021 zu den bedeutenden Transaktionen im deutschen Markt. Anlagen mit entsprechend großer Nennleistung werden selten in einem Paket auf einmal vermarktet.

Zu diesem Zweck haben sich die badenova-Tochter badenovaWÄRMEPLUS mit 49 Prozent und der von der HANSAINVEST LUX gemanagte und der Bayerischen Landesbank vertriebene Spezialfonds Encavis Infrastructure Fund II (EIF II) mit 51 Prozent an zwei Projektgesellschaften beteiligt. Hinter dem Mehrheitsinvestor stehen insbesondere Sparkassen und Genossenschaftsbanken aus diversen Regionen Deutschlands. Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Die Encavis AM übernimmt nach federführender Projektabnahme die Geschäftsführung, das technische Anlagencontrolling und auch die kaufmännische Betriebsführung.

Die Photovoltaikparks sind auf Freiflächen an Bahn- und Autobahntrassen in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern von der Trianel Energieprojekte errichtet worden. Drei der Anlagen befinden sich im Landkreis Ludwigslust-Parchim, die beiden anderen in den Landkreisen Prignitz und Uckermark. Seit dem 15. Juni 2021 sind alle Projekte ans Stromnetz angeschlossen. Dazu Andreas Lemke, Projektleiter der Trianel Energieprojekte: "Die fünf Photovolatik-Projekte sind teilweise unter Einsatz von modernster Technik an anspruchvollen Standorten errichtet worden. Sie sind das Ergebnis einer anspruchsvollen Projektierungsleistung und spiegeln das große Engagement aller Beteiligten. Der gesamte Prozess der Planung und der nun erfolgten Transaktion ist sehr professionell und strukturiert von unseren Partnern Encavis AM und badenova begleitet und abgewickelt worden und hat zum Erfolg des Gesamtprojekts erheblich beigetragen".