---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung Halbjahr 2021 | Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR | 27. Juli 2021



Kilchberg, 27. Juli 2021 - Nach einem schwierigen letzten Geschäftsjahr kann Lindt & Sprüngli erneut von einer positiven Entwicklung berichten. Der Schokoladenhersteller reagierte im ersten Halbjahr 2021 mit Schnelligkeit, Innovationskraft und Flexibilität auf die unverändert anspruchsvollen Herausforderungen der Covid-19-Pandemie. Dank des grossen Einsatzes der Mitarbeitenden, kontinuierlich hoher Werbeinvestitionen in den Jahren 2020 und 2021, neuer Produktlancierungen und anhaltender Kundenorientierung konnte Lindt & Sprüngli in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahrs 2021 eine sehr erfreuliche organische Umsatzsteigerung von +17,4% auf CHF 1,8 Mrd. (Vorjahr: CHF 1,5 Mrd.) verzeichnen. Aufgrund der erneuten Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber den wichtigen Währungen beläuft sich das Wachstum in Schweizer Franken auf +17,2%.



Seit Anfang des Jahres verzeichneten die weltweiten Schokoladenmärkte im Vergleich zum schwachen Vorjahr ein positives Wachstum. Lindt & Sprüngli profitierte dabei zusätzlich von einer überdurchschnittlichen Entwicklung des Premium-Segments, in dem das Unternehmen weltweit eine führende Stellung einnimmt. Die immer noch laufenden Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie beeinträchtigten in der ersten Jahreshälfte jedoch weiterhin den Geschäftsgang in verschiedenen Märkten beziehungsweise Geschäftssegmenten. Bei Lindt & Sprüngli wirkte sich dies primär auf die Geschäftsbereiche des eigenen Ladennetzwerks Global Retail wie auch auf Duty Free aus. Global Retail erholte sich mit einem zweistelligen Wachstum gegenüber einem sehr schwachen Vorjahr. Aufgrund der anhaltenden temporären lokalen Lockdowns und damit tieferer Kundenfrequenzen blieben die Umsätze jedoch noch hinter jenen des Geschäftsjahrs 2019 zurück. Das Duty Free Business konnte aufgrund der anhaltenden Restriktionen im weltweiten Flugverkehr immer noch nicht an die Ergebnisse der Vorpandemiejahre anknüpfen.