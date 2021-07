^ DGAP-News: PowerTap Hydrogen Capital / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung PowerTap Hydrogen Capital: PowerTap erwirbt 49 % an AES-100 Inc., einem Unternehmen für grüne Wasserstofftechnologie, das sich auf Brennstoffzellen für die Transportindustrie konzentriert

27.07.2021 / 07:04

PowerTap erwirbt 49 % an AES-100 Inc., einem Unternehmen für grüne Wasserstofftechnologie, das sich auf Brennstoffzellen für die Transportindustrie konzentriert



VANCOUVER, British Columbia und IRVINE, Kalifornien. 27. Juli 2021 - PowerTap Hydrogen Capital Corp. (NEO: MOVE)(FWB: 2K6)(OTC: MOTNF) ("PowerTap" oder das "Unternehmen" oder "MOVE") gibt bekannt, dass das Unternehmen 49 % von AES-100 Inc. erworben hat (die "Akquisition"). AES-100 Inc. ist Inhaber der exklusiven Rechte und des gesamten geistigen Eigentums am Advanced Electrolyzer System (AES), einer neuartigen elektrochemischen Technologie, die selektiv hochreinen Wasserstoff aus verdünnten Synthesegasströmen zurückgewinnt. Die Technologie wurde von T2M Global - einem weltweit führenden Unternehmen für saubere Energietechnologie - erfunden, um das Problem des in verdünnten Synthesegasströmen eingeschlossenen Wasserstoffs zu lösen, der bei geringwertigen Anwendungen ungenutzt verlorengeht. Die Möglichkeit, hochreinen, sauberen Wasserstoff wirtschaftlich aus Gasströmen zu gewinnen, die üblicherweise durch kohlenstoffintensive Prozesse erzeugt werden und Verunreinigungen wie Kohlenmonoxid, Kohlendioxid oder Methan enthalten, bietet ein großes Potenzial, die Emissionsbilanz vieler industrieller Prozesse zu senken und gleichzeitig mehr Wasserstoff für die Versorgung eines saubereren globalen Energiesystems freizusetzen.

Die Welt schreitet stetig in Richtung einer schnelleren Dekarbonisierung, wobei Regierungen auf der ganzen Welt neue Klimaziele aufstellen, die noch ehrgeiziger sind, als die im Pariser Abkommen formulierten. Um diese Ziele zu erreichen, wird Wasserstoff voraussichtlich eine zentrale Rolle im Energie-, Industrie- und Transportsektor spielen. Technologien wie AES sind der Schlüssel zur Erschließung der Mengen, die erforderlich sind, um die Masseneinführung von Brennstoffzellen und sauberen Energiealternativen zu den derzeitigen kohlenstoffreichen Energiequellen anzuregen.