Edenred Earnings Beat Expectations; Outlook Raised
(PLX AI) – Edenred half year EBITDA EUR 295 million vs. estimate EUR 291 million.H1 net income EUR 133 million vs. estimate EUR 110 millionRevenue EUR 757 million, up 9% Edenred is upgrading its guidance for like-for-like EBITDA growth to minimum 9% …
(PLX AI) – Edenred half year EBITDA EUR 295 million vs. estimate EUR 291 million.H1 net income EUR 133 million vs. estimate EUR 110 millionRevenue EUR 757 million, up 9% Edenred is upgrading its guidance for like-for-like EBITDA growth to minimum 9% …
- (PLX AI) – Edenred half year EBITDA EUR 295 million vs. estimate EUR 291 million.
- H1 net income EUR 133 million vs. estimate EUR 110 million
- Revenue EUR 757 million, up 9%
- Edenred is upgrading its guidance for like-for-like EBITDA growth to minimum 9% versus 6% previously
- Edenred therefore intends to generate 2021 EBITDA of between €620 million and €670 million
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