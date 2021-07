07:30 Uhr DGAP-News: Cryptology Asset Group PLC: Aktiensplit 1 zu 20 wird mit Wirkung 27. Juli 2021 umgesetzt EQS Group AG | Weitere Nachrichten

07:30 Uhr DGAP-News: Cryptology Asset Group PLC: Cryptology 1 to 20 share split to be executed with effect from July 27, 2021 EQS Group AG | Weitere Nachrichten

22.07.21 DGAP-News: Cryptology's estimated NAV per share as of 21/07/2021 is €153.51 EQS Group AG | Weitere Nachrichten

15.07.21 DGAP-News: Cryptology's estimated NAV as of 14/07/2021 is €157.40 EQS Group AG | Weitere Nachrichten

09.07.21 DGAP-News: Cryptology's estimated NAV as of 07/07/2021 is €166.15 EQS Group AG | Weitere Nachrichten