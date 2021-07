Foto: finanzbusiness Santander-Tochter Pagonxt expandiert mit der Payment-Marke Getnet in Europa Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 22 | 0 | 0 27.07.2021, 07:30 | Nach dem Marken-Aufbau in Spanien und Portugal folgen nun weitere europäische Länder. In Deutschland betreibt Getnet eine operative Zentrale in München.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer