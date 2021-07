Ask 1,17

* Delivery Hero startet ein weltweites Programm für nachhaltige Verpackungen, um lokalen Restaurants umweltfreundliche Verpackungslösungen zu wettbewerbsfähigen Kosten anzubieten

* Das Konzept wird zunächst in Österreich, Chile, Deutschland, Hongkong, Ungarn, Katar, Singapur und den Vereinigten Arabischen Emiraten eingeführt mit dem Plan, das Programm in naher Zukunft auf weitere Märkte auszuweiten



* Delivery Hero möchte bis Ende 2022 10 Millionen Einheiten nachhaltiger Verpackungen verteilen, um Plastikmüll und Kohlenstoffemissionen zu reduzieren



* Nachdem Delivery Hero sich verpflichtet hat, bis Ende 2021 weltweit klimaneutral zu werden, unterstreicht das Programm für nachhaltige Verpackungen Delivery Heros erweitertes Engagement für Nachhaltigkeit

Berlin, 27. Juli 2021 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, gibt heute den Start ihres globalen Programms für nachhaltige Verpackungen (Sustainable Packaging Program) bekannt. Ziel des Programms ist es, 100% pflanzliche und von Perfluoralkoxy-Alkanen (PFAS) freie Alternativen zu Plastikverpackungen für lokale Restaurants auf der ganzen Welt anzubieten. PFAS (allgemein bekannt als "Forever-Chemikalien") sind künstlich hergestellte Verbindungen, die häufig in Lebensmittelverpackungen verwendet werden, um diese flüssigkeits- und fettbeständig zu machen. Allerdings sind sie umweltschädlich, da sie von der Natur nicht abgebaut werden können. Des Weiteren wurden in diesem Zusammenhang auch negative gesundheitliche Auswirkungen festgestellt [1]. Restaurants in Österreich, Chile, Deutschland, Hongkong, Ungarn, Katar, Singapur und den Vereinigten Arabischen Emiraten können nun bald von hochwertigen, nachhaltigen Verpackungen von Delivery Hero profitieren - zu erschwinglichen Preisen, sogar im Vergleich zu traditionell günstigeren Plastikoptionen.