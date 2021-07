Delivery Hero startet globales Programm für nachhaltige Verpackungen zur Reduzierung von Plastikmüll

Delivery Hero startet ein weltweites Programm für nachhaltige Verpackungen, um lokalen Restaurants umweltfreundliche Verpackungslösungen zu wettbewerbsfähigen Kosten anzubieten

Das Konzept wird zunächst in Österreich, Chile, Deutschland, Hongkong, Ungarn, Katar, Singapur und den Vereinigten Arabischen Emiraten eingeführt mit dem Plan, das Programm in naher Zukunft auf weitere Märkte auszuweiten

Delivery Hero möchte bis Ende 2022 10 Millionen Einheiten nachhaltiger Verpackungen verteilen, um Plastikmüll und Kohlenstoffemissionen zu reduzieren

Nachdem Delivery Hero sich verpflichtet hat, bis Ende 2021 weltweit klimaneutral zu werden, unterstreicht das Programm für nachhaltige Verpackungen Delivery Heros erweitertes Engagement für Nachhaltigkeit

Berlin, 27. Juli 2021 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, gibt heute den Start ihres globalen Programms für nachhaltige Verpackungen (Sustainable Packaging Program) bekannt. Ziel des Programms ist es, 100% pflanzliche und von Perfluoralkoxy-Alkanen (PFAS) freie Alternativen zu Plastikverpackungen für lokale Restaurants auf der ganzen Welt anzubieten. PFAS (allgemein bekannt als "Forever-Chemikalien") sind künstlich hergestellte Verbindungen, die häufig in Lebensmittelverpackungen verwendet werden, um diese flüssigkeits- und fettbeständig zu machen. Allerdings sind sie umweltschädlich, da sie von der Natur nicht abgebaut werden können. Des Weiteren wurden in diesem Zusammenhang auch negative gesundheitliche Auswirkungen festgestellt[1]. Restaurants in Österreich, Chile, Deutschland, Hongkong, Ungarn, Katar, Singapur und den Vereinigten Arabischen Emiraten können nun bald von hochwertigen, nachhaltigen Verpackungen von Delivery Hero profitieren - zu erschwinglichen Preisen, sogar im Vergleich zu traditionell günstigeren Plastikoptionen.