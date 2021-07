Real Blue geht an den Start / Drees & Sommer SE entwickelt nachhaltige Kapitalanlagen für institutionelle Investoren über eigenen Investmentmanager Real Blue Kapitalverwaltungs-GmbH (FOTO) Stuttgart (ots) - Die in Stuttgart ansässige Real Blue Kapitalverwaltungs-GmbH, kurz Real Blue, hat von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb als Kapitalverwaltungsgesellschaft erhalten. Die Real Blue ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Drees & Sommer Gruppe mit Hauptsitz in Stuttgart. Als Geschäftsführer der Real Blue wurden Michael Eisenmann sowie Prof. Dr. Robert Göötz bestellt.



Fokus auf ESG-konforme Immobilien-Spezialfonds