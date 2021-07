NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Michelin nach Halbjahreszahlen von 145 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Reifenhersteller habe ein solides Zahlenwerk vorgelegt und mit dem Umsatz sowohl die Konsensschätzung als auch auch seine Prognose übertroffen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er bleibe zuversichtlich und sehe Michelin als gut aufgestellt an, um über den Zyklus hinweg ein nachhaltiges Ergebniswachstum zu liefern./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2021 / 20:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2021 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------