Dieser Dämpfer bedeutet dunkle Wolken am Chart-Himmel. Denn Relay Medical rutscht immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung. So fehlen bis zum 4-Wochen-Tief nur noch rund eins Prozent. Dieser markante Punkt wurde bei 0,14 EUR ausgelotet. Es geht jetzt also um die Trendentscheidung für die kommenden Wochen.

Spekulative Anleger überlegen möglicherweise zuzugreifen. Immerhin gibt es einen kräftigen Rabatt. Wer ohnehin auf der Baisse-Seite engagiert ist, dürfte sich heute über weitere Gewinne freuen.

Fazit: Relay Medical kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.