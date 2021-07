DGAP-News Your Family Entertainment AG: Beliebte YouTube-Channels werden in Kooperation mit Agentur HitchOn weiter ausgebaut (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 27.07.2021, 09:02 | 38 | 0 | 0 27.07.2021, 09:02 | Your Family Entertainment AG: Beliebte YouTube-Channels werden in Kooperation mit Agentur HitchOn weiter ausgebaut ^

DGAP-News: Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e): Kooperation Your Family Entertainment AG: Beliebte YouTube-Channels werden in Kooperation mit Agentur HitchOn weiter ausgebaut

27.07.2021 / 09:02

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Corporate News der Your Family Entertainment AG (WKN A161N1; ISIN DE000A161N14)

Your Family Entertainment AG: Beliebte YouTube-Channels werden in Kooperation mit Agentur HitchOn weiter ausgebaut

Mainz/ München, 27.07.2021: Die Full-Service Social Media Agentur HitchOn und das Münchner Medienunternehmen Your Family Entertainment AG geben heute den Start ihrer Kooperation bekannt. HitchOn übernimmt ab sofort das Management und die Betreuung der YouTube-Kanäle der Your Family Entertainment AG.

Your Family Entertainment AG betreibt bereits seit einiger Zeit erfolgreiche YouTube-Channels, darunter TheCosmoFan und TimmyTurnerWorld. Dort werden die beliebten Inhalte aus der umfangreichen Programmbibliothek veröffentlicht und den Zuschauer:innen kostenfrei zugänglich gemacht. Zu den ausgestrahlten Sendungen gehören Hits wie "Cosmo & Wanda - Wenn Elfen helfen", "RoboRoach" und "Wilf der Hexenhund".

HitchOn hat sich unter anderem auf Channel Management spezialisiert und bereits mit mehreren großen Marken und Fernsehsendern zusammengearbeitet. Die Agentur optimiert Inhalte auf Algorithmen in sozialen Netzwerken und entwickelt Multi-Channel-Strategien. Damit ist sie der perfekte Partner, um die bestehenden Aktivitäten der Your Family Entertainment AG auf YouTube weiterzuentwickeln.

Sarah Kübler, Geschäftsführerin von HitchOn: "Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Your Family Entertainment weitere erfolgreiche Kinderserien auf YouTube zu bringen. Your Family Entertainment besitzt starke Marken und einen grandiosen Schatz an Content. Unsere gemeinsame Strategie für YouTube zielt darauf ab, einerseits bestehende Fans der Serien gezielt zu adressieren, aber insbesondere auch neue Zielgruppen zu erschließen." Bernd Wendeln, COO der Your Family Entertainment AG: "Der Erfolg unserer YouTube-Kanäle zeigt, dass die unterhaltsamen, lehrreichen und gewaltfreien Inhalte unserer Programmbibliothek bereits jetzt viele Fans haben. Umso mehr freut es mich, dass wir ab sofort gemeinsam mit der besten YouTube-Agentur Deutschlands daran arbeiten, die Chancen im AVOD-Bereich zu nutzen, die Reichweite deutlich zu erhöhen und viele neue Channels zu launchen."

Seite 2 ► Seite 1 von 2 Your Family Entertainment Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Wertpapier

Your Family Entertainment Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer