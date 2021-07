Your Family Entertainment AG: Beliebte YouTube-Channels werden in Kooperation mit Agentur HitchOn weiter ausgebaut

DGAP-News: Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e): Kooperation

Mainz/ München, 27.07.2021: Die Full-Service Social Media Agentur HitchOn und das Münchner Medienunternehmen Your Family Entertainment AG geben heute den Start ihrer Kooperation bekannt. HitchOn übernimmt ab sofort das Management und die Betreuung der YouTube-Kanäle der Your Family Entertainment AG.